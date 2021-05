Indija na pragu nove epidemije: Smrtnost oko 50 odsto

Neke indijske države trebalo bi da proglase epidemiju nakon porasta broja smrtnih slučajeva od crnih gljivica, saopštile su zdravstvene vlasti te zemlje, piše "BBC".

Inače rijetka infekcija, koja se naziva mukormikoza, ima smrtnost od 50 odsto, a neke oboljele ipak uspiju spasiti uklanjanjem oka ili kosti čeljusti. Simptomi te gljivične infekcije su prvo crvenilo oko očiju i nosa, nedostatak daha, potom krvavo povraćanje i poremećaj mentalnog stanja, prenosi "BBC".

Ali, posljednjih mjeseci u Indiji je zabilježeno na hiljade slučajeva koji su uticali na oporavljene od Kovida-19 i one koji još uvijek boluju. Ljekari sumnjaju da možda postoji povezanost sa steroidima koji se koriste za liječenje korona virusa.

Dijabetičari su u posebnom riziku, dok ljekari kažu da se čini da bolest napada 12 do 15 dana nakon oporavka od korona virusa. Sekretar Ministarstva zdravstva, Lav Agarval, napisao je pismo 29 indijskih država tražeći od njih da proglase epidemiju.

Čineći to, ministarstvo će moći pobliže nadzirati šta se dešava u svakoj državi te tako omogućiti bolju integraciju liječenja. Nije jasno koliko je tačno slučajeva bilo širom zemlje, koja je trenutno zahvaćena smrtonosnim drugi talasom korona virusa, koji je ostavio na desetine hiljada mrtvih.

Ministar zdravstva države Maharaštra, Radžeš Tope nedavno je kazao da je u državi zabilježeno 1.500 slučajeva zaraze, što je čini jednom od najteže pogođenih u drugom talasu korona virusa u Indiji. Jedna bolnica u njegovom glavnom gradu Mumbaiju rekla je da je u dva mjeseca vidjela 24 slučaja, za razliku od šest tokom cijele prošle godine.

Ljekari su takođe rekli da su bili prisiljeni ljudima ukloniti oči i kosti čeljusti, pokušavajući zaustaviti širenje prije nego što im dođe do mozga, ali ostavljajući pacijenta trajno unakaženim.

Povećan broj slučajeva doveo je do nedostatka amfotericina B, lijeka koji se koristi za liječenje mukormikoze, uprkos tome što ga proizvode mnoge indijske firme. To je dovelo do toga da se porodice u očaju okrenu crnom tržištu.

Mukormikoza je vrlo rijetka infekcija. Uzrokovana je izlaganjem mucor plijesni koja se obično nalazi u tlu, biljkama, stajnjaku i propadajućem voću i povrću.

"Sveprisutna je i nalazi se na tlu i vazduhu, pa čak i u nosu i sluzi zdravih ljudi", kaže dr. Akšaj Nair, očni hirurg sa sjedištem u Mumbaju.

Utiče na sinuse, mozak i pluća, a može biti opasna po život kod dijabetičara ili teško imunološki ugroženih osoba, poput pacijenata s karcinomom ili osoba s AIDS-om.

Bolest je vrlo opasna jer se pore gljivica najčešće smještaju u ljudske sinuse te otuda napadaju bazu mozga. Nakon infekcije ovim gljivicama, neophodan je operativni zahvat. Te gljivice žive u prašini i na biljkama, pa se mogu dobiti i na gradilištima. Osim u Indiji, ima ih i u Sjedinjenim Američkim Državama te Australiji.

(Radiosarajevo.ba)