Indija zabranjuje muslimansku grupu PFI

NJU DELHI - Narodni front Indije (PFI) i njene podružnice zabranjene su na pet godina nakon represije širom zemlje u kojoj je više od 100 osoba uhapšeno.

Indija je muslimansku grupu, Narodni front Indije (PFI) i njene podružnice proglasila nezakonitima, optuživši ih za umiješanost u "terorizam" i zabranivši im rad na pet godina, nakon što su vlasti ovog mjeseca pritvorile više od 100 članova PFI-a.

"Utvrđeno je da ja Narodni front Indije i njeni saradnici ili podružnice ili paravan umiješani u ozbiljna kaznena djela, uključujući terorizam i njegovo finansiranje, ciljana jeziva ubistva, nepoštivanje ustavnog uređenja", saopštilo je u srijedu indijsko ministarstvo unutrašnjih poslova.

U izjavi se navodi da je vlada zabranila PFI i njegove podružnice Rehab India Foundation, Campus Front of India, All India Imams Council, National Confederation of Human Rights Organisation, National Women's Front, Junior Front, Empower India Foundation i Rehab Foundation, Kerala.

(Al Jazeera)