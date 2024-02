Indijski voz se kretao 70 kilometara bez mašinovođe, prošao pet stanica (VIDEO)

Indijske željeznice naredile su istragu nakon što je teretni voz prešao više od 70 kilometara bez mašinovođe.

Videozapisi podijeljeni na društvenim mrežama prikazuju voz kako velikom brzinom juri pored nekoliko stanica.

Iz željeznica kažu da je voz zaustavljen i da niko nije povrijeđen.

Rukovodioci navode da se počeo kretati niz padinu na željezničkoj pruzi nakon što su mašinovođa i njegov pomoćnik sišli. Voz se kretao brzinom od gotovo 100 kilometara i uspio je prijeći oko pet stanica prije nego što je zaustavljen.

BIG BREAKING A goods train ran 78 KM without a driver from Kathua in Jammu and Kashmir. In Hoshiarpur, Punjab, it was stopped by installing wooden stoppers. Actually, at Kathua, the driver got down from the start engine without applying hand brake. Due to the slope, the… pic.twitter.com/OQgUkxAgF5