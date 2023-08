Influenser oženio deset žena (VIDEO)

Influenser iz Njujorka Emanuel Lustin (28) navodno je oženio deset žena tokom ceremonije na plaži.

Na TikTok je objavljen snimak masovnog vjenčanja, a do sada je prikupio više od 581.000 pregleda.

“Danas sam se oženio svojih deset žena“, piše uz snimak na kojem takođe stoji natpis:

“Mi smo nevjeste”.

U klipu od devet sekundi, devet nevjesta kruže oko svog mladoženje, u oskudnom bijelom donjem vešu držeći bukete cvijeća, prenosi "Fer portal".

Jedna navodna mlada sjedila je u Lustinovom krilu, razmjenjujući poljupce s njim.

Inače, Lustin, maser iz Kvinsa, na pomenutoj društvenoj mreži kreira sadržaj kao senzualni maser.

Osim toga, svoje snimke objavljuje i na OnlyFansu, Twitteru i Instagramu.

Sadržaj, koji je poprilično eksplicitan, prikazuje kako on senzualno zadovoljava klijente u njegovom stanu u Njujorku.

“Cijela moja ideja je bila da to radim za žene. Pokušavam da pokažem ženama da je to ono što sve zaslužuju. To je ono što žene zaslužuju od muškaraca, od bilo koga“, rekao je on u jednom podkastu.

Nakon njegovog snimka uslijedili su brojni komentari.

“To je ludo, a ja se ovdje jedva borim sa jednom“, našalio se jedan čovjek.

“One će da izlude ovog čovjeka, haha“, nadovezao se drugi.

Bilo je i onih koji su pisali pomalo zavidne kmentare.

“Mogu li da dobijem jednu? Sve što mi treba je samo jedna”, napisao je jedan njegov pratilac.