Influenserke idu u zatvor zbog nepristojnih objava na TikToku

LONDON - Pet influenserki u Egiptu osuđeno je na dvije godine zatvora i kaznu od skoro 19.000 dolara zbog objavljivanja "nepristojnih videa" na TikTok-u, prenio je BBC.

Zatvorska kazna za pet mladih žena je prva koja je izrečena u sklopu kampanje vlasti protiv influensera na društvenim mrežama.

Kao odgovor na ovu odluku suda, aktivisti su pokrenuli onlajn kampanju, zahtijevajući da osuđene žene budu puštene na slobodu.

Na zvaničnom državnom sajtu je navedeno da su žene otpužene za kršenje vrijednosti i principa egipatskog društva i zbog objavljivanja nepristojnih fotografija i video snimaka koji vrijeđaju javni moral.

Tri žene su takođe osuđene i zbog učestovanja u nepristojnim video pozivima muškarcima.

U Egiptu je nedavno uhapšeno nekoliko influensera, uglavnom žena koje su popularne na video aplikaciji TikTok.

(1) Today, you'll find many tweeting #بعد_اذن_الاسرة_المصرية. They started at 1 pm (Cairo time) & will continue through the day to raise attention ahead of 2 expected verdicts this week for 3 Egyptian female TikTok users: Haneen Hosam & Mawada El-Adham (7/27) & Manar Samy (7/29). pic.twitter.com/fxoTvRewmN