Interaktivna mapa širenja koronavirusa

Koronavirus se širi svijetom, a američki Univerzitet Džons Hopkins objavio je interaktivnu mapu na kojoj se na dnevnoj bazi unose podaci o novim slučajevima.

Univerzitet precizira da se podaci prikupljaju od različitih izvora: Svjetske zdravstvene organizacije, američkog Centra za kontrolu bolesti i prevenciju, evropskog i kineskog Centra za kontrolu bolesti i drugih.

Cilj objavljivanja interaktivne mape je upoznavanje javnosti sa situacijom u vezi sa korona virusom, prenosi "Sputnjik".

Broj umrlih od korona virusa u Kini porastao je na 107, uključujući prvi smrtni slučaj u Pekingu i još 25 u pokrajini Hubej.

Potvrđeno je skoro 1.300 novih slučajeva.

