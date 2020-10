Internetom kruži snimak likvidacije teroriste u Francuskoj

Francusku je od jutros pogodila serija terorističkih napada.

Prvi napad dogodio se u Nici, gdje je napadač usmrtio tri osobe, a drugi u Avinjonu kada je policija upucala napadača. Istovremeno, u Džedi napadač je nožem izbo stražara u francuskom konzulatu. On je povređen, ali nije u opasnosti.

Društvenim mrežama kruže snimci likvidacije napadača kod Avinjona, međutim autentičnost nije zvanično potvrđena.

Društvenim mrežama kruži još snimaka. Na Twitteru je objavljeno i kako policija upada u crkvu u kojoj je obezglavljena žena.

Napadi su se dogodili u vrijeme kada se Francuska još oporavlja od ubistva nastavnika Samjuela Patija, kojem je muškarac čečenskog porijekla odsjekao glavu ranije ovog mjeseca jer je učenicima prikazivao karikature islamskog proroka Muhameda tokom lekcije o slobodi govora.

Francuska i Turska su zaoštrile odnose zbog karikatura proroka Muhameda, nakon što je ovog mjeseca u Francuskoj odrubljena glava nastavniku koji je učenicima pokazao karikature na času o slobodi govora.

French Media as reportedly a radical Muslim has been shot dead after attacks law enforcement with a knife in #Avignon, #France Around 11:15 am, a man armed with a handgun threatened passers-by & then police, shouting 'Allah akbar'#France, #Avignon pic.twitter.com/ZniYTpV5Iw