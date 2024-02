Invazija komaraca na Buenos Aires

Nova najezda komaraca poharala je ulice glavnog argentinskog grada Buenos Airesa i njegove okoline.

Nova najezda događa se svega mjesec dana nakon prve, a lokalne vlasti strahuju od širenja Denga groznice u regiji i pozivaju lokalno stanovništvo na fumigaciju zbog širenja vrste poznate kao "poplavni komarci", javlja Buenos Aires Times.

Argentina: Mosquito invasion in Buenos Aires metro stations Metro drivers have been ordered not to stop due to the massive invasion of the bloodthirsty insects in the Argentinan capital. Alertas Transito pic.twitter.com/FVSgMVywL2