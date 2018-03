Inženjer tvrdi da je pronašao nestali malezijski avion

MELBURN - Australijski inženjer Piter Makmehon tvrdi da je pronašao dijelove aviona MH370 avio-kompanije Malezija erlajns nestalog 2014. godine.

Prema riječima ovog Australijanca, koji tvrdi da 25 godina proučava nesreće ove vrste, temeljnim proučavanjem mapa Nase i Gugla, utvrdio je da se ostaci malezijskog aviona nalaze 16 kilometara južno od ostrva Raund, piše Sputnjik.

Ostrvo je nedaleko od Mauricijusa, u dijelu okeana koji do sada nije bio pretraživan, tvrdi Makmehon.

On dodaje da je rezultate svoje istrage poslao Zavodu za transport i sigurnost Australije, koji nije isključio mogućnost da to zaista jesu dijelovi nestalog aviona, ali i da je američka vlada ranije naredila Australijancima da se prilikom traženja drže svoje zone u Indijskom okeanu.

"Četiri američka istražitelja su poslata ovde kako bi pratili rezultate istrage. Želeli su da budu sigurni da će sve primljene informacije biti sakrivene od javnosti", rekao je Makmehon.

Kao jedan od razloga zašto pokušavaju da sakriju istinu, australijski inženjer navodi to što je olupina puna metaka.

NEWS Peter McMahon who says he has worked on crash investigations for over 25 years, believes he found #MH370 using Google Earth. The outline which appears to be a plane was found north of Mauritius. pic.twitter.com/rgdCJZNLaI