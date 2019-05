Iračanin gurnuo Balkanca pod voz zbog slušalica i naočara

BEČ - Krajnje bizaran slučaj sa fatalnim posljedicama po Zdravka I. (35), porijeklom iz naših krajeva, dogodio se početkom mjeseca na bečkoj metro stanici Vestbahnhof kada ga je na šine gurnuo Iračanin Muhamed I. (22) i to samo zato što je kobnog dana nosio načare za sunce i slušalice u ušima.

Detalji ove nesreće sa linije U3 nedavno su objelodanjeni, poslije saslušanja osumnjičenog i uvida u video nadzor sigurnosnih kamera "Viener Linien".

Incident se dogodio oko podneva 8. maja, a uprkos hitnom kočenju, metro je udario Zdravka i odsjekao mu nogu, piše "Heute" koji je objavio fotografije povrijeđenog muškarca iz bolnice.

Motiv za ovaj slučaj bio je nepoznat sve dok krivac nije objasnio zašto je počinio ovo djelo koje je okarakterisano kao pokušaj ubistva.

Iračanin je u policijskoj stanici izjavio da pati od duševne bolesti, zbog čega mu se priviđaju ljudi sa slušalicama i naočarima za sunce.

Tog jutra je, kako je ispričao, za njega bio dan kao i svaki drugi. Ustao je doručkovao, popio lijekove, otišao u fitnes centar i u posjetu roditeljima. Na putu ka njima je sreo čovjeka sa slušalicama i naočarima za sunce na platformi U3.

"On je radio stvari koje su me mučile. Nosio je slušalice i šmrkao je nosem. Pošto imam ovu bolest, redovno plačem kod kuće. Mislim da je čovjek znao da sam plakao i svojim ponašanjem me je podsjećao na to. Odjednom sam eksplodirao. Nisam to želio, ali morao sam da gurnem čojveka ispred metroa", navodno je osumnjičeni ispričao policiji.

Iako je žrtva pokušala da se odbrani, nije mogao da se otrgne od Muhameda. Zdravko I. sletio je ispod metroa i izgubio jednu nogu. On je sa nekoliko preloma hitno transportovan u bečku Opštu bolnicu, odakle je samo imao da poruči da je ogorčen zbog svega što ga je zadesilo.

"Mrzim tog čovjeka zbog onoga što mi je učinio", rekao je Zdravko lokalnim medijima.

Muhamed I. nalazi se u pritvoru zbog pokušaja ubistva, a iz "Viener Linien" putnicima su poručili da se u sličnim slučajevima pridržavaju protokola koji podrazumijeva hitno zaustavljanje metroa i aktiviranje telefona za hitne slučajeve, piše "Telegraf.rs".