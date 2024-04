Iran: Ako Izrael uzvrati, naš odgovor će biti mnogo snažniji

TEHERAN - Iranske vlasti uputile su poruku zvaničnom Vašingtonu preko Švajcarske, upozorivši da će se američke baze naći na meti iranskih napada ako SAD podrže odmazdu Izraela za noćašnje vazdušne udare iranskih oružanih snaga, objavila je danas iranska državna televizija.

Iran je upozorio i Izrael da će biti izložen većem napadu ako bude uzvratio za noćašnje napade, prenosi Tajms of Izrael.

"Ako Izrael uzvrati Iranu, naš odgovor će biti mnogo snažniji od sinoćnjih vazdušnih udara", izjavio je načelnik generalštaba iranske vojske general-major Mohamed Bageri. Ponovio je da je Teheran upozorio Vašington da će svaka podrška izraelskoj odmazdi rezultirati napadima na američke baze.

Iranski general major Bagheri je izjavio da je operacija uspješno završena.

"Razlog za ovu operaciju bio je taj što je cionistički režim prešao iranske crvene linije. Ovu operaciju vidimo kao potpun rezultat i nema namjere da se operacija nastavi. Ali ako cionistički režim odgovori, naša sljedeća operacija bit će mnogo veća. Poslali smo poruku SAD preko švajcarske ambasade da, ako surađuje s Izraelom u njihovim mogućim sljedećim akcijama, njihove baze neće imati nikakvu sigurnost i mi ćemo se i time pozabaviti" kazao je Bagheri.

