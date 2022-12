Iran Zelenskom: Prestanite govoriti da Rusiji snabdijevamo dronovima

TEHERAN - ​Iran upozorava ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da ga prestane govoriti kako oni snabdijevaju Rusiju bespilotnim letjelicama.

Upozorenje je uslijedilo nakon obraćanja Zelenskog Kongresu u srijedu.

"Kada Rusija ne može artiljerijom dohvatiti naše gradove, pokušava ih uništiti raketnim napadima", rekao je Zelenski zastupnicima. “Više od toga, Rusija je pronašla saveznika u ovome - u ovoj genocidnoj politici: Iran. Iranske smrtonosne bespilotne letjelice poslane u Rusiju u stotinama - u stotinama su postale prijetnja našoj kritičnoj infrastrukturi. Tako je jedan terorist pronašao drugog" dodao je Zelenski

Potom je rekao:

“Samo je pitanje vremena kada će napasti vaše druge saveznike ako ih sada ne zaustavimo. Moramo to učiniti. Vjerujem da između nas u našem savezu ne bi trebalo biti tabua. Ukrajina nikada nije tražila od američkih vojnika da se bore na našoj zemlji umjesto nas. Uvjeravam vas da ukrajinski vojnici mogu sami savršeno upravljati američkim tenkovima i avionima.”

Iranian Foreign Ministry spokesman Nasser Kanaani criticized Zelenskyi's speech in the US Congress "Iran has not supplied military equipment to any side for use in the war in Ukraine," He also added that Iran's strategic patience with such baseless accusations is not unlimited. pic.twitter.com/vnD65SfhYC