Iran na nogama nakon propovijedi vjerskog vođe

Antiameričke demonstracije za podršku aktuelnoj vlasti održane su u mnogim gradovima Irana.

Reportaže iz različitih krajeva zemlje prenosila je državna televizija Irana, a demonstracije su održane u Mešhedu, Kazvinu, Kermanu, Ahvazu i u drugim gradovima, piše Sputnik.

Učesnici mitinga su išli s portretima rukovodilaca i duhovnog lidera Alija Hamneija, kao i s antiameričkim plakatima. Osim toga, mnogi su nosili slike ubijenog generala Kasema Sulejmanija.

Duhovni lider je prvi put održao propovijed u posljednjih osam godina. Tom prilikom je optužio SAD za kukavičluk zbog ubijanja Sulejmanija, pozvao je da se ne vjeruje Evropi i zatražio je da se nastavi istraga o padu ukrajinskog aviona.

Huge crowds of Iranians attend Friday Prayers led by Leader of #Iran’s Islamic Revolution Ayatollah Khamenei@khamenei_ir pic.twitter.com/omlXSgvpYl