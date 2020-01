Iran napravio lažni video atentata na Trampa

​LONDON - Iranska novinska agencija FARS objavila je video u kome se prikazuje lažni atentat na američkog predsjednika Donalda Trampa i to baš kada je Teheran obećao "krvnu osvetu" zbog ubistva vrhovnog komandanta Kasima Sulejmanija.

Na video snimku prikazan je stvarni događaj iz Nevade 5. novembra, na kojem je Tramp odveden sa bine iz straha da neko iz publike ima pištolj, a na lažnom snimku vidi se kako napadač puca u Trampa, koga nakon toga sklanjaju sa podijuma, piše britanski Dejli mejl.

Na početku snimka piše "Ukoliko SAD započnu rat, mi ćemo ga završiti".

Na snimku se vidi kako napadač puca u Trampa, a zatim i kako nastavlja sa pucnjavom i nakon što su dvojica telohranitelja počela da ga odvode sa bine i zatim sva trojica padaju pogođeni mecima.

Iranian Video Depicts Assassination of President Trump as Revenge for Soleimani’s Death; Caption Reads: “If You Begin the War, We Will End the War” pic.twitter.com/onJs0wRjwO