Iran o smrti Bagdadija: SAD su ubile svoju kreaciju

TEHERAN - Sjedinjene Države su ubile svoju kreaciju, izjavio je iranski ministar za informacione i komunikacione tehnologije Mohamad Džavad Azari Džaromi, komentarišući izvještaje o tome da je vođa Islamske države Abu Bakr al Bagdadi poginuo u vazdušnom napadu SAD u Siriji.

"Upravo ste ubili svoju kreaciju", napisao je na svom Twitter nalogu, dodajući da to nije "velika stvar".

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je ranije da je vođa Islamske države Abu Bakr al-Badgdadi ubijen u akciji koju su u toku noći izvele američke snage u provinciji Idlib u Siriji.

Tramp je to rekao na konferenciji za novinare ističući da su operaciju sprovele SAD, koje su ga dugo tražile, i da je to bio jedan od najvećih prioriteta. Dodao je da je 15 minuta nakon njegove smrti obavljen DNK test kojim je potvrđeno da je to stvarno on.

Povezane vijesti:

Tramp otkrio detalje: Vođa ID raznio sebe i svojih troje djece

Ko je bio ubijeni lider ID: Padao u gimnaziji, volio fudbal