Iran objavio dosad najjači dokaz u slučaju američkog drona

Ministar inostranih poslova Irana Muhamed Džavad Zarif objavio je mapu na kojoj je predstavljena putanja leta oborene američke bespilotne letjelice.

Na mapi se vide detalji leta drona, njegove koordinate u trenutku kada je Iran poslao signal upozorenja i tačka u kojoj je američka bespilotna letelica oborena.

"Nema sumnje u to gdje se uređaj nalazio kada je bio oboren", naveo je Zarif, ukazujući na to da je, suprotno saopštenjima američke strane, dron narušio vazdušni prostor Irana i da je bio oboren na teritoriji te zemlje.

Iranska vojska je ranije pokazala olupine drona koje su, kako tvrdi, pronađene u teritorijalnim vodama Irana.

Iranska revolucionarna garda saopštila je 20. juna da je iranska vojska oborila američku bespilotnu letjelicu kod ulaza u Persijski zaliv na jugu zemlje, zato što je dron narušio vazdušni prostor Irana.

Centralna komanda Oružanih snaga SAD je kasnije saopštila da je iranski raketni kompleks oborio letilicu američke vojne mornarice iznad Ormuskog moreuza u međunarodnom vazdušnom prostoru.

Zamjenik ministra inostranih poslova Irana Abas Arakči je u telefonskom razgovoru s ambasadorom Švajcarske u Teheranu, koji zastupa interese SAD, izrazio protest zbog upada američke letielice u vazdušni prostor te zemlje.

Arakči je takođe izjavio da Iran ne teži ratu i sukobu u Persijskom zalivu i upozorio američke snage da se suzdrže od nepromišljenih dejstava u regionu.

Predsjednik SAD Donald Tramp je incident nazvao "veoma velikom greškom Irana". Kasnije je potvrdio da je u posljednji čas naredio da se odustane od napada na Iran u znak odmazde za obaranje američkog drona.

At 00:14 US drone took off from UAE in stealth mode & violated Iranian airspace. It was targeted at 04:05 at the coordinates (25°59'43"N 57°02'25"E) near Kouh-e Mobarak. We've retrieved sections of the US military drone in OUR territorial waters where it was shot down. pic.twitter.com/pJ34Tysmsg