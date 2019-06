Iran oborio američki dron

TEHERAN - Korpus čuvara islamske revolucije saopštio je da je oborio američki špijunski dron Global Houk na jugu Irana, javlja televizija "Pres".

U saopštenju se navodi da se incident desio u području Kuha Mubarak, u provinciji Hormozgan, nakon što je dron ušao u vazdušni prostor Irana.

"Američka vojna bespilotna letelica oborena je u međunarodnom vazdušnom prostoru nad Ormuskim moreuzom", izjavio je danas neimenovani američki zvaničnik.

On je naveo da je u pitanju bespilotna letelica američke mornarice tipa "MQ-4 triton".

Ranije je državni sekretar SAD Majk Pompeo lično upozorio Teheran o posljedicama pogibije američkih vojnika. On je rekao da bilo koja akcija Teherana ili njegovih saveznika koja može dovesti do pogibije makar jednog američkog vojnika - dovešće do odmazde.

Sjedinjene Američke Države su prošle nedjelje optužile Iran za napad na dva tankera u Omanskom zalivu, ali nisu iznijele nikakav dokaz u prilog toj tvrdnji. Američka vojska je objavila snimak koji pokazuje navodni napad Irana, na kojem iranske snage uklanjaju neeksplodiranu minu sa jednog od tankera. Na snimku se ne vide ni natpisi ni zastave koji bi potvrdili navode američke vojske. Iran je demantovao sve navode o svojoj ulozi u incidentu.

Iranian military claims to have shot down US spy drone https://t.co/HNtOAfZFUw — BBC News (World) (@BBCWorld) June 20, 2019

(Sputnjik)