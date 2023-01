Iran pogubio Alirezu Akbarija

Iran je izvršio pogubljenje iransko-britanskog državljanina Alireze Akbarija, koji je bio osuđen na smrtnu kaznu zbog špijunaže.

Iran je izvršio pogubljenje iransko-britanskog državljanina Alireze Akbarija, koji je bio osuđen na smrtnu kaznu zbog špijunažu, javljaju iranski državni mediji.

Akbarijeva porodica je zamoljena da ode u njegov zatvor u "posljednju posjetu" u srijedu, a njegova supruga je rekla da je premješten u samicu.

Bivši zamjenik iranskog ministra odbrane uhapšen je 2019. i osuđen za špijuniranje u korist Velike Britanije, što je on negirao.

Velika Britanija je pozvala Iran da zaustavi pogubljenje i odmah ga pusti na slobodu.

Džejms Kleverli, bivši šef britanske diplomatije, rekao je da Iran ne smije izvršiti pogubljenje Akbarija.

Inače, London je izricanje smrtne kazne Akbariju ocijenio kao politički motivisanu presudu.

Zvanična novinska agencija iranskog pravosuđa Mizan objavila je da je Alireza Akbari obješen, ne navodeći datum kada je izvršena egzekucija.

Iran je ranije ove sedmice objavio snimak Akbarija koji pokazuje nešto što se činilo kao iznuđena priznanja.

Iransko ministarstvo obavještajnih službi saopštilo je da je Akbari bio "jedan od najvažnijih agenata britanske obavještajne službe u Iranu".

Međutim, BBC Persian je u srijedu emitovao audio poruku gospodina Akbarija u kojoj je rekao da je mučen i prisiljen da pred kamerom prizna zločine koje nije počinio.

Iran state media says British-Iranian national Alireza Akbari has been executed for spying https://t.co/XTZULOHKeH