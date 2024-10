Iran poslao zlokobno upozorenje: "Ne pomažite Izraelu ili ste sljedeći"

Teheran je potajno upozorio saveznike Sjedinjenih Američkih Država na Bliskom istoku na moguće posljedice ako njihove teritorije ili vazdušni prostor budu korišćeni za napade na Iran.

Zbog ovih prijetnji, bogate arapske države su poručile SAD-u da neće učestvovati u takvim napadima.

Izrael je zaprijetio Teheranu ozbiljnom odmazdom nakon što je Iran ranije ovog mjeseca ispalio oko 180 balističkih projektila na Izrael, a pojedini izraelski zvaničnici i analitičari pozivaju na razorne napade na iranske nuklearne objekte ili naftnu infrastrukturu. U tom slučaju, Iran je putem tajnih kanala upozorio da bi odgovorio razornim udarima na izraelsku civilnu infrastrukturu i uzvratio bilo kojoj arapskoj državi koja omogući napad, prema izjavama arapskih zvaničnika u izvještaju Wall Street Journala.

Arapski zvaničnici, prema WSJ-u, navode da su zemlje koje je Iran obuhvatio prijetnjama preko diplomatskih kanala Jordan, Ujedinjeni Arapski Emirati, Saudijska Arabija i Katar – sve države koje ugošćuju američke trupe. Ove zemlje su obavijestile Bajdenovu administraciju da ne žele da njihovu vojnu infrastrukturu ili vazdušni prostor koriste SAD ili Izrael za ofanzivne operacije protiv Irana, rekli su zvaničnici.

Rastući sukob na Bliskom istoku stavlja na probu savez Izraela i arapskih država koje se protive iranskom vojnom prisustvu u regiji. SAD je ključni oslonac ovog saveza i gaji nade da bi u budućnosti mogao formirati neku vrstu bliskoistočnog NATO-a, usmjerenog na suprotstavljanje Iranu. Arapske države, uključujući Jordan, pomogle su oboriti iranske projektile lansirane na Izrael u aprilu, ali podrška direktnom izraelskom napadu na Iran možda bi bila previše.

Američki odbrambeni zvaničnici priznali su da su neki regionalni partneri obavijestili Pentagon da ne žele da izraelski ratni avioni lete iznad njihovih teritorija ili da američke snage pokreću ofanzivne operacije iz ili iznad njihovog vazdušnog prostora. Arapske zemlje su rekle da će američkim snagama biti dozvoljeno provoditi samo operacije samoodbrane.

Zahtjevi arapskih zemalja su za sada neformalni, rekao je jedan američki zvaničnik. Od početka rata između Izraela i Hamasa u Gazi prošle godine, arapske zemlje su više puta dodavale i uklanjale ograničenja na američke operacije, prema riječima odbrambenih zvaničnika. No, ove zemlje su sada odlučnije u svojim zahtjevima jer se rat proširio na sukobe između Izraela i Irana.

Američki predsjednik Džo Bajden i izraelski premijer Benjamin Netanjahu u srijedu su razgovarali o očekivanoj izraelskoj vojnoj odmazdi Iranu, u prvom razgovoru od 21. avgusta. Američki zvaničnici navode da još nemaju informacije o vremenu napada niti o ciljevima koje bi Izrael mogao gađati. Izraelski sigurnosni kabinet se danas sastaje, a članovi će biti upoznati s opcijama odgovora na iranski napad, rekao je izraelski zvaničnik.

Izrael vjerovatno ima druge rute za slanje ratnih aviona u napad na Iran, uključujući put preko Sirije, gdje njegovo vazduhoplovstvo ima slobodu kretanja, te Iraka, gdje protivvazdušne odbrane nisu dorasle izraelskoj stealth tehnologiji.

Ipak, bilo kakva ograničenja na kretanje američke vojske u regiji mogla bi otežati zaštitu ili obezbjeđivanje njenim resursima, kao što su nosači aviona koji djeluju u Crvenom moru.

Ranije ovog mjeseca, iranska misija pri Ujedinjenim nacijama javno je upozorila da će svaka zemlja koja pruži pomoć izraelskom napadu takođe biti smatrana saučesnikom i legitimnom metom, ali nije pružila dodatne detalje.

Ova prijeteća upozorenja naglašavaju rizike za SAD ako se sukobi između Izraela i Irana otmu kontroli. Američki zvaničnici navode da jačaju svoju vojnu prisutnost u regiji, uključujući povećanje broja ratnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku i zadržavanje borbene grupe nosača aviona Abraham Linkoln u regiji, prenosi Index.

Iran missiles hit Tel Aviv. They must be ballistic missiles as they took minutes to get from Iran to Israel. They have also breached Israeli air defence. pic.twitter.com/WuEB5Bga4j