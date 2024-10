Iran potvrdio da je pokrenuo napad na Izrael: "Ovo je odmazda" (VIDEO)

TEHERAN - Iranska državna novinska agencija IRNA potvrdila je da je teheranska vojska počela lansirati balističke projektile prema Izraelu.

Svjedoci su rekli Reutersu da su vidjeli desetine projektila kako lete iznad centralnog Jordana prema Izraelu, prenosi Index.

Iranska revolucionarna garda poručila je da je napad na Izrael odmazda za smrt vođa Hamasa i Hezbolaha.

Podsjetimo, lider Hamasa Ismail Hanija ubijen je u Teheranu u julu, dok je vođa Hezbolaha Hasan Nasralah ubijen prošle sedmice u Bejrutu.

Iz iranske Garde su dodali kako su meta današnjeg napada bile važne baze te da će kasnije objaviti detalje.

Izraelski vojni radio tvrdi kako je gotovo 200 projektila ispaljeno iz Irana na Izrael.

U ovom trenutku nije jasno koliko ih je dosegnulo neke mete.

Sirene se nastavljaju oglašavati širom Izraela usred iranskog raketnog napada.

Neki mediji u Izraelu sugerišu da je u napadu ispaljeno više od 100 projektila.

Snimke pokazuju presretanja i padanje šrapnela iznad Izraela.

Čuju se eksplozije iznad Tel Aviva i sirene koje zavijaju gradom. Tel Aviv je najveća urbana i gospodarska metropola Izraela. I u Jerusalimu se takođe čuju eksplozije, kazali su svjedoci za Reuters.

Sirens continue to sound across Israel amid an Iranian missile attack. Some media reports in Israel suggest that over 100 missiles have been launched in the attack. pic.twitter.com/BJ8R3H6XSw