Iran pozvao UN članice da ne podrže američku rezoluciju o Ormuzu

​TEHERAN - Iran je pozvao države članice Ujedinjenih nacija da ne podrže nacrt rezolucije koji su predložile Sjedinjene Američke Države u vezi sa situacijom u Ormuskom moreuzu, ocjenjujući da je riječ o "provokativnom i politički motivisanom" dokumentu koji bi mogao dodatno destabilizovati region Bliskog istoka.

Prema pisanju portala "Middle East Monitor", iranske vlasti smatraju da Vašington pokušava iskoristiti Savjet bezbjednosti UN-a kako bi izvršio dodatni politički i vojni pritisak na Teheran pod izgovorom zaštite slobode plovidbe kroz jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca.

Ormuski moreuz posljednjih mjeseci nalazi se u centru međunarodne krize nakon eskalacije sukoba između Irana, SAD-a i njihovih regionalnih saveznika. Kroz ovaj uski pomorski prolaz prolazi oko petine svjetske trgovine naftom i značajan dio globalnog izvoza tečnog prirodnog gasa.

Teheran tvrdi da rezolucija služi američkim interesima

Iranska misija pri Ujedinjenim nacijama upozorila je da bi podrška američkom prijedlogu mogla dodatno povećati tenzije i otežati diplomatske napore za smirivanje situacije u regionu.

"Trajni mir i stabilnost mogu se postići samo okončanjem sukoba, uklanjanjem pomorske blokade i vraćanjem normalnog pomorskog saobraćaja", poručio je Teheran u zvaničnom saopštenju.

Iran tvrdi da SAD koriste koncept "slobode plovidbe" kao opravdanje za, kako navode, nezakonite akcije i vojni pritisak u Persijskom zalivu. Iranski zvaničnici smatraju da rezolucija nije usmjerena ka miru, već ka jačanju američkog uticaja u regionu.

Šta predviđa američki nacrt rezolucije?

Prema informacijama američkih i međunarodnih medija, nacrt rezolucije koji podržavaju SAD i više zalivskih država zahtijeva da Iran prekine napade na komercijalne brodove, ukloni pomorske mine i obustavi naplatu prolaza kroz Ormuski moreuz.

Dokument takođe predviđa saradnju s Ujedinjenim nacijama na uspostavljanju humanitarnog pomorskog koridora kako bi se omogućio prolaz brodovima koji prevoze hranu, lijekove i energente.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da bi usvajanje rezolucije predstavljalo "test kredibiliteta Ujedinjenih nacija", pozivajući Rusiju i Kinu da ne blokiraju prijedlog.