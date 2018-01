Iran pred pucanjem: Desetine mrtvih u protestima

Teheran - Jedan policajac je ubijen tokom protesta u Iranu, a trojica su ranjena, izjavio je portparol iranske policije Said Montazer al Mahdi.

Kako ukazuje Rojters, to su prve žrtve u redovima policije od kako su u četvrtak počeli antivladini protesti u Iranu.

"Jedan demonstrant je iskoristio situaciju u gradu Nadžafabadu i pucao u policijske snage lovačkom puškom. Posljedica toga su trojica ranjenih i jedan poginuli policajac", rekao je Al Mahdi.

Kako je prenijela iranska državna televizija, on nije naveo kada je došlo do incidenta.



Iranska državna televizija je objavila da je najmanje 12 ljudi ubijeno u protestima koji traju u toj zemlji.



Naoružani demonstranti pokušali su da zauzmu policijske stanice i vojne baze, prenosi AP.



U televizijskom izvještaju navedeno je da je desetoro ljudi ubijeno u obračunima tokom prethodne noći, bez navođenja detalja, dok su dva demonstranta ubijena u subotu u protestu u zapadnom dijelu Irana.



Inače, vlasti Irana prvo su ukinule neke društvene mreže, a potom i internet, o čemu je svjetsku javnost obavijestio američki predsjednik Donald Tramp.



Tramp je više puta preko Tvitera podržao demonstrante u Iranu i žestoko kritikovao tamošnju vlasti.



"Veliki protesti u Iranu. Ljudi konačno shvataju kako su njihov novac i bogatstvo ukradeni i protraćeni na terorizam. Izgleda da oni neće još dugo izdržati", poručio je Tramp na Tviteru i naglasio da SAD veoma pomno prate da li postoje kršenja ljudskih prava.



Iranski predsjednik Hasan Rohani poručio je da Iranci imaju pravo da protestuju i kritikuju vladu, ali je i upozorio da njihove akcije ne smiju da dovedu do nasilja ili nanošenja štete javnoj imovini.



Iranski predsjednik je naveo da su "ljudi apsolutno slobodni da kritikuju vladu i protestuju", ali da to treba da čine na način koji će da "poboljša situaciju u zemlji i njihovim životima": "Kritikovanje se razlikuje od nasilja i nanošenja štete javnoj imovini", citira agencija IRNA Rohanijevo obraćanje članovima vlade.



"Narod će odgovoriti prevarantima i izgrednicima, koji predstavljaju manjinu", naveo je potom Rohani u saopštenju objavljenom na sajtu predsjedništva.



AP navodi da demonstracije, započete u četvrtak zbog, kako se ocjenjuje, ekonomskih nedaća koje su zahvatile Iran, djeluju kao najmnogobrojnije u Islamskoj republici od 2009. kada su održani protesti zbog osporavanih predsjedničkih izbora.



Iranska pravnica i dobitnica Nobelove nagrade za mir Širin Ebadi ocijenila je da su demonstracije u Iranu "početak velikih protesta" koji bi mogli da premaše razmjere postizbronih demonstracija iz 2009, a kao uzroke nezadovoljstva Iranaca navela nezaposlenost, korupciju i cenzuru.



"Mislim da se ove manifestacije neće uskoro završiti. Čini mi se da smo svjedoci početka velikih protesta koji bi mogli da premaše razmjere demonstracija iz 2009. Ne bi me čudilo da se to pretvori u nešto još značajnije", rekla je Ebadi za italijansku Republiku.