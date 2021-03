Iran predlaže alternativu za Suecki kanal

MOSKVA - Iranski ambasador u Rusiji Kazem Džalali istakao je danas neophodnost dovršetka Međunarodnog transportnog koridora sjever-jug (INSTC), jer veliki brodovi blokiraju Suecki kanal, što je dovelo da svjetska ekonomija dnevno gubi više od devet milijardi dolara.

Na Tviter nalogu iranske ambasade u Rusiji, Džalali je naveo da INSTC skraćuje vrijeme prevoza za 20 dana i smanjuje troškove za 30 procenata u poređenju s tradicionalnom rutom koja se trenutno koristi, prenijela je IRNA.

On se osvrnuo na blokadu Sueckog kanala velikim japanskim teretnim brodom "Ever Given" i dodao da taj događaj potvrđuje potrebu da se pronađe niskorizična alternativa tradicionalnoj ruti.

INSTC je najbolji za tu svrhu, rekao je iranski diplomata.

To je međunarodna brodska, željeznička i drumska ruta koja preko Irana povezuje Rusiju i istočnu Evropu sa Indijom i Kinom.

Suecki kanal je dugačak 163 kilometra i kroz njega prolazi 10 do 12 odsto svjetskog morskog transporta.