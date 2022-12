Iran prijeti da će Tel Aviv sravniti s zemljom (VIDEO)

TEHERAN - Iranska državna televizija emitovala je video u kojem opisuje ono što tvrdi da bi bio odgovor na izraelski napad na iranske nuklearne lokacije, upozoravajući da će izraelski ciljevi biti uništeni za nekoliko minuta i da će val raketnih napada koji će uslijediti "sravniti Tel Aviv s zemljom".

Video je emitovan na iranskoj državnoj televiziji "IRIB TV2", 17. decembra, a o njemu je u ponedjeljak izvijestila grupa za praćenje Bliskog istoka Instituta za istraživanje medija sa sjedištem u Vašingtonu.

Izrael je obećao spriječiti Iran da dođe do nuklearnog oružja i opetovano je rekao da ima pravo djelovati u napadima na iranska postrojenja kako bi spriječio ono što vidi kao egzistencijalnu prijetnju.

U isječku, narator Junes Šadlou započeo je primjećujući da je Izrael nedavno održao vježbe sa SAD-om kako bi simulirao napad na Iran.

#ICYMI: Iranian TV Report about How Iran Would Respond to an Israeli Attack on Its Nuclear Facilities: Dimona Will Be Practically Destroyed, Tel Aviv Will Be Razed to the Ground #Iran #JCPOA #Israel pic.twitter.com/FeKBdlPrW5