Iran spriječio napad na kompleks Ministarstva odbrane u Isfahanu

TEHERAN - Iran je spriječio napad dronom na kompleks Ministarstva odbrane u gradu Isfahanu tokom noći, izvijestila je u srijedu iranska novinska agencija "Tasnim", u jeku rastućih napetosti između Irana i Izraela.

U prošlosti je Teheran za takve napade optuživao svog najvećeg neprijatelja Izrael, uključujući napad dronom na vojnu tvornicu u blizini Isfahana u januaru. Izrael nije ni potvrdio ni negirao odgovornost za napade.

"Kompleks Amir al-Momenin u Isfahanu bio je meta neuspjelog napada male bespilotne letjelice koji su spriječili odbrambeni sistemi", izvijestila je iranska poluslužbena novinska agencija "Tasnim", dodajući da pokušaj nije izazvao nikakvu štetu.

Iran foils drone attack on defense ministry complex in Isfahan, report says https://t.co/UincUlfUax