Iran uhapsio ženu jer je u restoranu jela bez hidžaba

TEHERAN - ​Iran je uhapsio ženu koja je prikazana kako jede vani bez hidžaba na glavi, na slici koja je postala viralna na društvenim mrežama tokom protesta zbog smrti Mahse Amini, rekla je njena sestra u petak.

Na slici se vidi Donja Rad kako sjedi u tradicionalnom teheranskom restoranu i naizgled doručkuje, u društvu prijateljice koja je takođe bez marame.

Sliku su naširoko dijelili na društvenim mrežama korisnici, koji su aplaudirali dvjema ženama zbog njihovog građanskog neposluha suočenog sa strogim kodeksom oblačenjem za žene Islamske Republike.

The woman who posted this photo got arrested for the crime of having breakfast without hijab! This is the horrific story of being a woman in Iran in 21st century. Her nam is Donya Rad. Women will continue their civil disobedience every day.#MahsaAmini#مهسا_امینی pic.twitter.com/zq08SWUL2a