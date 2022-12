Iranke se takmiče na šahovskom turniru bez hidžaba (FOTO)

ALMATI - ​Dvije iranske šahistkinje su se takmičile na međunarodnom šahovskom turniru bez hidžaba, prema medijskim izvještajima.

To je najnoviji od nekoliko slučajeva kada su iranske sportistkinje pojavile na takmičenjima bez hidžaba od početka protivvladinih protesta.

Iran je bio preplavljen demonstracijama protiv klerikalnog vođstva zemlje od sredine septembra, kada je 22-godišnja iranska Kurdkinja Mahsa Amini umrla u pritvoru policije za moral koja ju je zatvorila zbog "neprikladnog oblačenja".

Iranian Chess masters Atousa Pourkashyan and Sara Khadem appeared in the FIDE championship today without the compulsory hijab. Iranian women are forced to wear hijabs even in international settings if they are representing the country.#IranRevoIution#WomanLifeFreedom pic.twitter.com/0nrWU3Me3x