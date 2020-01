Iranska televizija objavila snimak raketnog napada na baze u Iraku

TEHERAN - Iranska državna televizija objavila je video snimak za koji tvrdi da je balistički raketni napad na američke vojnike u dvije vojne baze u Iraku, prenosi Gardijan.

Iran je ispalio više od 12 balističkih projektila na dvije vojne baze u Iraku u kojima se nalaze američki vojnici, a Iranska Revolucionarna garda, koja je preuzela odgovornost za napad, navela je da su napadi na baze "osveta za ubistvo komandanta jedinice Kuds Kasima Sulejmanija".

Napad u Iraku je izveden raketama tipa Fateh 110.

Napad na bazu u Iraku potvrdio je iz Pentagona, a rakete su lansirane sa teritorije Irana.

Pogođene su baze Al Asad i Irbil. Neimenovani američki zvaničnik rekao je da SAD "nemaju saznanja o američkim žrtvama", ali da se situacija još procjenjuje, prenosi Rojters.

#Breaking Photos shows An #Iranian missile landed near #Erbil military Airbase which’s host #KTCC (#US , #Italian , #UK , German troops) without any casualties. pic.twitter.com/HXpVX3GLjJ