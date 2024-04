Iranska vojska lansirala i treći talas dronova ka Izraelu

TEHERAN - Iranska vojska lansirala je i treći talas dronova ka Izraelu, izvijestili su lokalni mediji.

Vijest o trećem talasu objavio je i list "Tajms ov Izrael".

Mediji navode da je počelo presretanje dronova iznad Sirije.

"Njujork tajms" se poziva na izvore iz izraelskog Ministarstva odbrane i izvještava da je Izrael evakuisao nekoliko vojnih baza, a avioni i protivvazdušna odbrana spremni su da presretnu dronove ispaljene u njegovom pravcu.

Iran je vojnu operaciju protiv Izraela nazvao "Istinsko obećanje" i da su u okviru nje mete aerodromi, komandna mjesta, vojne baze i rezidencija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

Britanski lovci poletjeli su sa Kipra kako bi presreli iranske dronove, prenosi "El Arabija".

Iranski napad na Izrael uključuje 400 do 500 bespilotnih letjelica, lansiranih prvenstveno sa iranske teritorije, prenosi "Ej-Bi-Si njuz", pozivajući se na neimenovane izvore.

U izvještaju se napominje da je Iran gađao samo vojne lokacije i da civilne mete nisu ciljevi napada.

Izraelske odbrambene snage promijenile su svoju procjenu vremena dolaska dronova, pa se očekuje da se prve bespilotne letjelice približe Izraelu u 1.00 čas ujutru po lokalnom vremenu, prenosi RT Balkan.

Predsjednik SAD Džozef Bajden stigao je u Bijelu kuću i planira da se obrati naciji.

BREAKING Shahed-136s are now in the Iraqi airspace! pic.twitter.com/wQtEvJyaGN