Iranski komandosi upali na brod "povezan sa Izraelom" (VIDEO)

TEHERAN- Pripadnici specijalnih snaga iranske Revolucionarne garde zaplijenili su teretni brod kod Ormuškog moreuza pošto su se na njega iskrcali iz helikoptera, potvrdili su danas iranski državni mediji.

Agencija IRNA navela je da je brod MSC Aries "povezan sa Izraelom" i da ga specijalci vode ka iranskim teritorijalnim vodama.

Helikopter iranske mornarice sletio je na brod koji je plovio pod portugalskom zastavom i iranski specijalci su ga zauzeli, dodaje IRNA.

Prethodno je agencija AP objavila snimak na kojem se vidi kako specijalci upadaju na brod iz helikoptera.

Incident se dogodio u trenutku pojačanih tenzija između Irana i Zapada, posebno nakon navodnog izraelskog napada na iranski konzulat u Siriji, podsjeća Tanjug.

Footage shows the moment an "Israeli"-linked ship, MSC Aries, has been captured near the strait of Hormuz by Iranian special forces pic.twitter.com/MaQ2tnd6Qu