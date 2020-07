Iranski putnički avion presrela dva borbena aviona SAD

LONDON - Dva američka borbena aviona presrela su iranski putnički avion iznad sirijskog vazdušnog prostora, zbog čega je pilot brzo morao da promijeni visinu letenja kako bi izbjegao sudar, a ovaj manevar izazvao je lakše povrede nekolicine putnika, prenosi agencija Rojters.

Zvanična državna novinska agencija Irana IRIB najprije je saopštila da iranski putnički avion presreo jedan izraleski avion, ali je kasnije saopštila da je riječ o dva američka aviona, prema navodima samog pilota.

On je rekao da je kontaktirao pilote dva borbena aviona da ih upozori da drže bezbjednu distancu, kada su se oni identifikovali kao Amerikanci.

Iranski avion kompanije Mahan er letio je iz Teherana za Bejrut, gde je bezbjedno sletio, potvrđeno je za agenciju Rojters. Svi putnici su napustili avion, a nekoliko njih zadobilo je lakše povrede.

Incident će najvjerovatnije dovesti do zaoštravanja dugogodišnjih tenzija između Irana i Sjedinjenih Država.

Passengers on board Mahan Air flight to Beirut injured after crew performs abrupt manoeuvre to avoid two fighter jets over Syria. https://t.co/SPf3MpG1S8 pic.twitter.com/0U2BFg2Mx9