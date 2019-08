Iranski tanker napustio Gibraltar

Iranski tanker, koji prevozi laku sirovu naftu u vrijednosti od 130 miliona dolara, podigao je sidro i počeo da se udaljava od Gibraltara.

Na osnovu GPS podataka na "Marinetraffic.com", službe za praćenje plovila, vidi se da je tanker "Edrijen Darja 1", koji je nekad nosio naziv "Grejs 1", počeo da se kreće malo prije ponoći.

Iranskom tankeru dozvoljeno je da isplovi iz Gibraltara, nakon sto su britanske vlasti te teritorije 18. avgusta odbile zahtjev SAD da ne oslobode tanker koji je Gibraltar zaplijenio prije više od mjesec dana zbog navodnog kršenja sankcija EU protiv Sirije.

Vlada britanske teritorije je u saopštenju obrazložila da će tankeru "Grejs 1" biti dozvoljeno isplovljavanje jer američke sankcije protiv Irana ne važe za Ujedinjeno Kraljevstvo i ostatak Evropske unije.

Vašington je u petak izdao novo naređenje da brod bude zaplijenjen, dan nakon što je Gibraltar prvi put odobrio iranskom tankeru da isplovi, pošto je dobio zvanična pismena uvjeravanja od iranske vlade da neće iskrcati teret u Siriji.

Iranski tanker, u kojem je uskladišteno oko 2,1 miliona barela iranske sirove nafte, za sada je i dalje usidren u Gibraltaru u iščekivanju nove posade koja bi već danas mogla da stigne i krene ka neodređenoj destinaciji, navodi AP.

....and there she goes! After 46 days in Gibraltar Waters sparking an international incident with Iran, the Adrian Darya, formerly the Grace 1, is leaving... pic.twitter.com/IdxWFgVBwm