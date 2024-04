Iranski vođa: Izraelski režim će biti kažnjen (VIDEO)

Vrhovni vođa Irana ajatolah Ali Khamenei na platformi X je objavio video u kojem je obećao da će izraelski zlonamjerni cionistički režim biti kažnjen.

"Ovaj zlonamjerni režim svojim je pogreškama dodao još jednu pogrešku napadom na iranski konzulat u Siriji. Konzulati i ambasade u bilo kojoj zemlji u kojoj postoje smatraju se tlom zemlje kojoj ambasada pripada. Napad na naš konzulat je kao napad na naše tlo... Zlonamjerni režim je u ovom slučaju napravio pogrešan potez. To treba kazniti, i biće kažnjeni", poručio je, a prenosi Avaz.

The malicious Zionist regime will be punished pic.twitter.com/2miQi2JoiI