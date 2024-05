Iranski zvaničnik: Helikopter se srušio, život predsjednika u opasnosti

TEHERAN - Život iranskog predsjednika Ebrahima Raisija je u opasnosti nakon pada helikoptera, u kojem je sa njim bio i ministar spoljnih poslova Hosein Amirabdolahijan, rekao je Rojtersu iranski zvaničnik.

Helikopter u kojem su bili Raisi i Amirabdolahijan srušio se na planinskom terenu po velikoj magli na povratku iz posjete granici sa Azerbejdžanom.

"I dalje se nadamo, ali informacije koje dolaze sa mjesta nesreće su veoma zabrinjavajuće", rekao je zvaničnik koji je želio da ostane anoniman, prenosi Srna.

Loše vrijeme komplikuje spasilačke napore, javila je državna novinska agencija IRNA.

Search operation underway to find President Raisi's helicopter An extensive search and rescue operation is underway after a helicopter carrying Iranian President Ebrahim Raisi was forced to make a "hard landing" in a mountainous region in northwestern Iran. The incident… pic.twitter.com/kPiNMM52ZV