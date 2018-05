Islamska država preuzela odgovornost za napad u Libiji

TRIPOLI - Islamska država preuzela je odgovornost za bombaški napad na kancelarije libijske izborne komisije u Tripoliju u kojem je ubijeno najmanje 12 ljudi, javila je Amak, novinska agencija te terorističke organizacije.

Kancelarije je napala grupa ekstremista, među kojima je bio i bombaš samoubica.

Bombaš samoubica raznio se u zgradi u centru Tripolija, a drugi ekstremisti su je zapalili, izjavio je za AP portparolka Ministarstva zdravlja Vedad Abu Niran.

Na video snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se gust dim kako izlazi iz zgrade, kao i okršaj bezbjednosnih snaga i ekstremista.

Ranije niko nije bio preuzeo odgovornost za napad, a AP navodi da je moguće da je izveden u pokušaju da se poremete izbori planirani ove godine.

Ambasade stranih zemalja, posmatrači i druge institucije osudile su napad kao pokušaj podrivanja stabilnosti u Libiji uoči izbora.

#Libya: Three presumed #ISIS militants equipped with PBIEDs (two detonated themselves and one shot dead) attacked the #HNEC HQ in Ghut al-Shaal, #Tripoli, 13 dead including 5 HNEC employees and others wounded pic.twitter.com/2csMOBgC7K