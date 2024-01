Island: Nova erupcija vulkana (VIDEO)

Vulkan na jugozapadu Islanda koji je ponovo počeo da izbacuje lavu predstavlja neposrednu prijetnju obližnjem ribarskom gradu koji je evakuisan.

Erupcija je počela sjeverno od grada Grindavik, koji je u subotu evakuisan po drugi put zbog straha da je erupcija neizbježna nakon niza seizmičkih aktivnosti.

Island je posljednjih sedmica pokušao da podigne barijere od zemlje i kamenja kako bi spriječio lavu da dopre do Grindavika, ali čini se da je najnovija erupcija probila odbranu.

"Prema prvim snimcima kontrolnog leta Obalske straže, otvorila se pukotina s obje strane brane koja se počela graditi sjeverno od Grindavika", saopštio je Meteorološki zavod Islanda.

