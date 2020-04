Ismijane nevolje južnoafričkog predsjednka s maskom

PRETORIJA - Predsjednik Južnoafričke Republike Siril Ramafosa postao je predmet podsmijeha na društvenim mrežama zbog nespretnog stavljanja zaštitne maske.

Romafosa je najavio da će od sljedeće nedjelje biti ublažene zaštitne mjere koje su sada na snazi u Južnoafričkoj Republici.

On je takođe naglasio da se preporučuje da većina ljudi ostane kod kuće i pozvao stanovništvo da nosi zaštitne maske kad god izlaze, navodi BBC.

Na kraju svog obraćanja naciji Ramafosa je nespretno demonstrirao stavljanje zaštitne maske, što je izazvalo burne reakcije na društvenim mrežama, na kojima se pojavio veliki broj podsmešljivih objava sa heštegovima #MaskOnChallenge i #CirilMaskChallenge.

Predsjednik Ramafosa se kasnije našalio da će pokrenuti TV kanal "kako bi naučio ljude kako da stavljaju maske".

Who ever who gave the President this mask without showing him how to wear it must be arrested. Le etsang ka papa wa rona ? #cyrilramaphosa pic.twitter.com/Sfla1zymlL