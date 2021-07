Ispovijest Srbina iz Njemačke: U jednoj ruci kofer, u drugoj dete

Goran Radojev iz Srbije otišao je u Njemačku na mjesec dana, a na Twitteru je objavio traumatično iskustvo kad je poplavljena zgrada u kojoj je boravio.

Goran Radojev iz Srbije otišao je u Njemačku na mjesec dana, a na Twitteru je objavio traumatično iskustvo kad je poplavljena zgrada u kojoj je boravio.

"Odem u Nemačku na mesec dana, da bih se bavio isključivo naukom i budem u središtu velikih poplava. I to u julu", započeo je priču o poplavi.

Kako je napisao na društvenoj mreži, svakodnevne kiše, naročito pljuskovi u utorak 13. jula imali su za posljedicu poplave kakve nisu viđene u posljednjih sto godina. U srijedu ujutro prijatelj mu je postavio pitanje da li mu je auto i dalje na istom mjestu.

"Nisam shvatio pitanje, sve dok mi nije poslao slike sa autima koji 'plivaju' u jednom delu Hagena. Vidim tada da je jedna mala reka (Volme) pored stana koji smo iznajmili porasla, ali ništa kritično. Međutim, samo za nekoliko sati nivo je porastao do te mere, da je blizu izlivanja. Dolazi policija, osmatra situaciju, helikopteri nadleću reku", objavio je Radojev.

Nakon toga je njegova supruga pitala policajca šta da rade sa kolima. Odgovor je bio da ga preparkiraju na neku višu tačku u Hagenu. U povratku, samo oko 15 minuta kasnije, vidjeli su da je situacija sve gora i da je voda već na ulicama.

"Komšija dolazi da kaže da isključimo sve osigurače, da je podrum pun vode i da će uskoro nestati struje. Zovem prijatelja. Kaže da dođemo da prespavamo kod njega, sa druge strane reke. Jesmo na četvrtom spratu, ali situacija je svakog minuta sve lošija. Kažemo deci da spakuju najosnovnije stvari. Sin (6) spakovao sve igračke. Redukujemo malo to i izlazimo iz zgrade. Voda je već došla do ulaza. U jednoj ruci kofer, u drugoj dete i gazimo svi po vodi. Kćerka i supruga uz ivicu zgrade", podijelio je svoje iskustvo Radojev.

Išli su peške dok su se svuda čule sirene vatrogasaca, policije, Hitne pomoći. Kad su došli do mosta, da prijeđu rijeku, vidjeli su da je poplavljen. Pokušavaju da dođu do drugog mosta. Ali i on je poplavljen. Tad shvataju da ne mogu da prijeđu rijeku.

"Sad već razmišljam o tome gde i kako prespavati (22h je već). Ali i dalje ne odustajemo od toga da nađem most koji je u funkciji. Nailazimo na dve devojke. Pitamo ih gde možemo da pređemo. Kažu, mi ćemo vas odvesti. Poreklom su iz Albanije. Šestoro nas je u autu, pa je zamolila sina da čučne i sakrije se iza zadnjeg sedišta (zbog policije). Dovoze nas do trećeg mosta. I on je zatvoren", napisao je Radojev.

Idemo do centra (peške), to nam je najbliži put do profesora. Svuda se čuju sirene (vatrogasci, policija, hitna pomoć). Dolazimo do mosta, da pređemo reku, ali most je već poplavljen. Supruga čuje neki bračni par da pričaju na srpskom. Bosanci. Kažu idite gore uzvodno. pic.twitter.com/meHD8UCiUD — Goran Radojev (@RadojevGoran) July 17, 2021

Policajac im otkriva da ima pješački most koji je još uvijek u funkciji.

"Napokon, stižemo kod profesora, i taman smo legli, kada se čuju sirene za opštu opasnost. Lepa uspavanka. Ujutru se stanje smirilo. Dolazim do stana, uglavnom se povukla voda. Vidi se da je ušla u zgradu. Ali, nije bilo tragično. Struje nema. I neće je biti danima", otkrio je.

Podijelio je da je tad bilo pitanje da li da se vrate u Novi Sad dvije nedjelje ranije. Međutim, prijatelj je uspio da im nađe drugi stan tako da je porodica ipak još ostala u Njemačkoj.

(Informer)