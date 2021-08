Ispovijest državljana BiH iz Kabula o paklu u Avganistanu

KABUL, BANJALUKA - Situacija u Kabulu polako se vraća u normalu, ali loša iskustva sa talibanima bude nemir i veliku neizvjesnost među lokalnim stanovništvom, koje je izbezumljeno i samo želi pobjeći iz Avganistana.

Rekli su to juče u ispovijesti za "Glas Srpske" državljani BiH Dobrivoje Lubura i Damir Hamzić, koji su prethodnih dana bili svjedoci dramatičnih dešavanja u ovoj azijskoj zemlji.

Lubura je više od šest godina bio vojni instruktor i šef obezbjeđenja u kampu "Baron" nadomak aerodroma u Kabulu. Uz velike napore i još veću sreću uspio je da napusti Avganistan i doputovati svojoj porodici u Sarajevo.

"Nisam jeo i spavao pet dana. Posljednje noći pred evakuaciju bili smo opkoljeni sa svih strana u kampu. Bukvalno smo im bili na nišanu. Nisu nas napadali. Nisu željeli da nas napadnu, jer da su htjeli, mogli su nas pojesti", ističe Lubura.

Naglašava da je, u stvari, nevjerovatno kako su talibani organizovani i šta se sve dešava u toj zemlji.

"Ne mogu da vjerujem da ti u stvari divljaci funkcionišu kao jedno. U istoriji vojske i ratovanja ovo nije zabilježeno, da tom silinom i tempom napreduju. Ništa mi nije jasno, a posebno da se tolika vojska predala. Da su uspjeli sve da drže, pa čak i američku vojsku, koja je brojna, posebno pored aerodroma u Kabulu", otkriva Lubura.

Kaže da je kompletno stanovništvo u Avganistanu izbezumljeno od straha i neizvjesnosti, a posebno mlađe generacije.

"Tamo je mnogo mlađe populacije, koja je taman počela prihvatati zapadnu kulturu i kojima je postalo normalno da imaju televizor ili internet. Sada su svi u ogromnom strahu. Oni samo znaju za priče o talibanima prije 20 godina i ne mogu nikako prihvatiti da će ponovo doći nešto stravično, jer to se ne može opisati, već mora uživo vidjeti, kako i u kojoj mjeri taj njihov religiozni način života izgleda", kaže Lubura.

Ističe da je na desetine hiljada stanovnika već danima okupljeno oko aerodroma. Na sve načine pokušavaju pobjeći.

"Jadni ljudi, pokušavaju na bilo koji način da se domognu bilo kakvog aviona", kaže Lubura.

On je tokom boravka u Avganistanu jedan period obučavao i avganistansku nacionalnu gardu.

"Njihova vojska prezire talibane. Mnogi su izgubili članove svojih porodica, a sada su se nekako kao po komadi predali", priča u nevjerici Lubura i napominje da su u kampu bili u velikoj opasnosti, jer ih je bilo mnogo manje u odnosu na talibane koji su ih opkolili.

Ponavlja da su imali donekle i sreće, jer su bili blizu aerodroma.

"Pošto je moj posao bio obezbjeđenje, dužan sam bio da što više ljudi skupim u taj, sada već sabirni i tranzitni centar, gdje su svraćali pripadnici raznih civilnih i vojnih službi koji se tamo nalaze. Jedna stvar me ipak vrijeđa, što su pojedinci govorili 'šta su čekali do zadnjeg dana, dragi im dolari, pa nisu ranije napustili Kabul'. Moja lična pozicija bila je takva da sam iz moralnih i profesionalnih razloga nastojao ostati tamo što duže, kako bih što veći broj ljudi zbrinuo. To mi je bio posao", istakao je Lubura i poručio da, iako je bio životno ugrožen, bolje se osjeća kada zna koliko je ljudi uspio da spasi.

Za razliku od Lubure, koji je uspio da napusti Kabul, Damir Hamzić se i juče tamo nalazio. Satima je čekao evakuaciju sa još dvojicom državljana BiH.

Već pet godina Hamzić radi u Avganistanu, gdje je angažovan kao podrška NATO trupama, a vratio se, kako kaže, u avganistansku prestonicu prije samo desetak dana.

"Svi smo dobro. Nismo uplašeni, jer smo bili svjesni gdje dolazimo. Za sada je mirno i bez incidenata. Trenutno se nalazim u NATO bazi u Kabulu, gdje svakog časa treba da stignu i ostala dvojica naših državljana, pa ćemo čekati avion", istakao je Hamzić, sa kojim smo uspjeli komunicirati jedino putem vajbera, jer su telefonske mreže i signal bili veoma slabi.

Prema njegovim riječima, tri državljanina BiH juče su napustila Kabul njemačkim vojnim avionom, dok dva čekaju transport u dio aerodroma koji osiguravaju NATO vojnici.

"Ja sam na spisku za let u 18 časova po lokalnom vremenu", naveo je Hamzić.

U Ambasadi BiH u Pakistanu, koja nerezidentno pokriva Avganistan, rekli su da su tri državljanina BiH iz Kabula evakuisani u Katar, dvojica u Frankfurt, dok su trojica, prema njihovim informacijama, u letu za Uzbekistan.

Haos na aerodromu

Talibanski komandanti i vojska pucali su juče u vazduh da rastjeraju masu na aerodromu u Kabulu, rekli su predstavnici talibana, a iz Pentagona navode da je tamo sada 4.500 američkih vojnika i da ih još stiže.

"Nemamo namjeru da nekoga povrijedimo", rekao je predstavnik talibana.

On je dodao da na aerodromu u Kabulu i dalje vlada haos za koji, kako je rekao, odgovornost snose zapadne snage zbog haotičnog plana evakuacije.

Portparol Pentagona Džon Kirbi rekao je da je na aerodromu u Kabulu sada 4.500 američkih vojnika, a da se u naredna 24 časa očekuje još nekoliko stotina. On je naveo da su to američki vojnici koji nadgledaju evakuaciju.