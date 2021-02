Ispovijest muža Srpkinje ubijene u Švajcarskoj: Srce mi je slomljeno

Suprug Srpkinje (32), koja je brutalno ubijena prošlog utorka u švajcarskom Vinterturu, kaže da je slomljen zbog svega što se dogodilo i da svog dedu, koji je osumnjičen za zločin, ne želi više da vidi.

Srpkinja je ubijena u svom stanu, a policija je privela državljanina Srbije (76), zbog sumnje da je počinio ovaj zločin.

Kako je za "Telegraf.rs" ranije potvrđeno u policiji, u pitanju je djed muža ubijene.

Njen suprug, koji se nalazi u Srbiji, jer mu je zabranjen ulazak u Švajcarsku, rekao je za tamošnje medije da je u šoku zbog svega što se dogodilo.

"Mnogo sam loše, srce mi je slomljeno", rekao je on u izjavi za švajcarske medije.

On je rekao da ne zna šta se tačno dogodilo, i da ne može da objasni zašto je njegov djed, sa kojim inače živi u istoj kući u Srbiji, mogao tako nešto da uradi.

"Zna priču o našem braku, možda je nešto pogrešeno shvatio", rekao je suprug.

"Bili smo u dobrim odnosima"

Otac ubijene je ranije medijima rekao da je njegova kćerka pokušavala da se razvede i da je imala probleme u braku. On je tvrdio da je njegov zet bio nasilan, što je suprug ubijene demantovao.

"Bili smo u dobrim odnosima, to su laži", rekao je on i dodao da su se do utorka, dana kada je ubijena, više puta dnevno čuli i razmjenjivali fotografije djece.

On je indirektno potvrdio da je supruga podnijela prijavu policiji protiv njega za prijetnje i prinudu.

"Imali smo svađu preko telefona, samo to. Htio sam da zaboravimo prošlost i da ponovo bude sve u redu", rekao je suprug.

Muž ubijene je rekao da je veoma zabrinut jer ne zna kako je njegova dvogodišnja kćerkica, koja je bila u stanu sa majkom u trenutku ubistva.

"Želim da budem sa svojom djecom u ovim teškim trenucima, i ne želim nikada više u životu da pričam sa svojim djedom", rekao je on za medije.

