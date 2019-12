Ispovijest preživjelih: Avion se tresao, ljudi vrištali, a onda se čuo užasan zvuk

ALMATI - Avion kompanije "Bek Er" sa 93 putnika i pet članova posade srušio se jutros u blizini grada Almati u Kazahstanu, ubrzo nakon polijetanja.

Stradalo je, prema posljednjim informacijama, najmanje 15 ljudi, a preživjeli su povrijeđeni. Oko 50 osoba je u bolnici.

Svi oni naveli su da se avion prije pada tresao i da se čuo "užasavajući zvuk". "

"Avion je letio pod nagibom. Sve je bilo kao u filmu. Ljudi su vikali, vrištali plakali", rekla je jedna preživjela putnica za Tengrinjuz, dodajući da je čula "užasavajući zvuk" prije nego što je avion počeo da gubi visinu, prenosi Rojters.

Avion "Fokker 100" koji je letio ka prestonici Nur-Sultan prije zore "izgubio je visinu tokom polijetanja i probio betonsku ogradu", prije nego što je udario u dvospratnu zgradu, saopštio je kazahstanski Komitet za civilno vazduhoplovstvo.

Još jedan preživjeli, biznismen Aslan Nazaralijev, rekao je za časopis Vremia da je avion počeo da se trese dok je dobijao nadmorsku visinu oko dvije minute nakon polijetanja.

"U nekom smo trenutku počeli da padamo, ne vertikalno, već pod uglom. Izgledalo je kao da je izgubljena kontrola nad avionom", rekao je on.

Avion je počeo da gubi visinu u 7.22 po lokalnom vremenu, prenosi AP.

Kako se navodi, najmanje 66 osoba je povrijeđeno, od kojih je 50 u bolnici, a na mjestu nesreće bila je gusta magla.

Aerodrom je na svojoj Fejsbuk stranici napisao da nije došlo do požara i da je odmah poslije nesreće počela spasilačka akcija.

Oko 1.000 ljudi nalazi se na mjestu nesreće koje je prekriveno snijegom. Vrijeme u Almatiju bilo je vedro, sa blagom temperaturom ispod nule koja je uobičajena u ovo doba godine.

Na snimcima se vidi kako se prednji dio porušenog trupa zabio u jednu kuću, dok zadnji dio aviona leži u polju nadomak aerodroma. Vlasti nisu dale nijedan mogući uzrok nesreće.

Komitet za vazduhoplovstvo saopštio je da suspenduje sve letove aviokompanije "Bek Air" i avione "Foker 100" dok čeka istragu.

Kazahstanski predsednik Kasim Žomart Tokajev izjavio je da će se odgovorni za pad aviona kompanije Bek Er, koji se srušio se jutros u blizini grada Almati suočiti sa "teškom kaznom u skladu sa zakonom".

On je to napisao na svom Tviter nalogu, izražavajući saučešće žrtvama i njihovim porodicama.

Tokajev je 28. decembar proglasio državnim danom žalosti i postavio premijera Askara Mamina na čelo komisije za istraživanje nesreće.

Kazahstansko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da istražuje moguće kršenje pravila bezbjednosti na letu sa 93 putnika i pet članova posade.

U trenutku nesreće u okolini je bila gusta magla, prenosi Rojters.

Komitet za vazduhoplovstvo suspendovao je sve letove aviokompanije Bek Er i aviona Foker 100 dok se čekaju rezultati istrage.

Avion koji se srušio napravljen je 1996. godine, saopštila je vlada, a njegova posljednja potvrda o letu izdata je u maju 2019. godine.

Aerodrom je nastavio da radi, a nakon nesreće je poletjelo još nekoliko aviona.

