Ispovijest supruge ubijenog predsjednika Haitija: Mislili su da sam mrtva

Pokojni predsjednik Haitija Žovenel Moize ubijen je početkom jula u svom krevetu. Pored njega te večeri u postelji, baš kao i svake prethodne, ležala je njegova supruga Martine Moize. Porodičnu idilu prekinulo je 26 državljana Kolumbije, koji su došli po predsjednikovu glavu. Martine se sada nalazi na sigurnom, van zemlje, a za "New York Times" ispričala je šta se dogodilo kobne večeri.

Iz sna su je te večeri probudili pucnji. Kada je donekle postala svjesna onoga što će se nešto kasnije odigrati, Martine je probudila djecu i naredila im da se sakriju u toalet.

"To je jedina prostorija u kući bez prozora, tu smo sakrili i porodičnog psa", rekla je za "New York Times".

Ubrzo su se u njihovoj sobi pojavile ubice. Suprug joj je tada rekao da legne kako se ne bi povrijedila. To su bile posljednje riječi koje joj je uputio.

Po sobi su sijevali rafali, prvi ju je pogodio u ruku.

"Pomislila sam da ću umrijeti i ja i čitava moja porodica", rekla je.

Ležala je pored kreveta, dok su joj usta bila puna krvi.

Željela je da pomogne svom suprugu, ali nije mogla da diše niti da se pomjeri. Za to vrijeme ubice su jurišale po sobi.

"Jedino što sam vidjela prije nego što su ga ubili bile su njihove čizme", rekla je Martine.

Čula je kako ubice preturaju po dosijeima njenog muža koji su se nalazili na njegovom radnom stolu.

"To nije to. To nije to, govorili su iznova i iznova, a onda su nešto pronašli i jedan od njih je rekao da to traže", prisjetila se Martine.

"Nijedan od ubica nije govorio kreolski ili francuski, govorili su samo španski i razgovarali su sa nekim telefonom dok su pretraživali sobu. Činilo se da su pronašli ono što su htjeli na polici gde je Jovenel čuvao svoje dosijee", rekla je.

Zatim joj je jedan od njih prišao i uperio lampu u glavu. Provjeravali su da li je živa. Kada su pomislili da je izdahnula, odustali su od nje.

"Kad su otišli, mislili su da sam mrtva", rekla je.

Kroz ovu potresnu scenu morala je da prolazi iznova, svakog puta kada je davala iskaz policiji.

Ko je ubio predsjednika?

Pitanje koje je mučilo i nju, ali i čitav narod Haitija bilo je: ko je naredio i ubio predsjednika?

Haićanska policija privela je veliki broj ljudi povezanih sa ubistvom, uključujući 18 Kolumbijaca i nekoliko Haićana i haićanskih Amerikanaca, a još uvijek traga za ostalima. Među osumnjičenima su penzionisani kolumbijski komandanti, bivši sudija, prodavac sigurnosne opreme, posrednik u hipotekama i osiguranjima na Floridi i dva komandanta predsjednikovog bezbjednosnog tima. Prema informacijama haićanske policije, u centru razrađene zavjere nalaze se ljekar i predsjednikov pastor, Kristijan Emanuel Sanon (63), za koje zvaničnici vjeruju da su angažovali kolumbijske plaćenike da ubiju predsjednika i tako preuzmu političku moć.

Ali kritičari vladinog objašnjenja kažu da niko od ljudi navedenih u istrazi nije imao sredstava da sam finansira ubistvo. I Martine, kao i mnogi Haićani, vjeruje da iza svega stoji neko mnogo uticajniji, neko ko je izdavao naređenja i obezbijedio novac.

Obezbjeđenje nije reagovalo

Nije joj jasno ni kako obezbjeđenje njenog supruga, koje broji pedesetak ljudi nije uspjelo da se izbori sa ubicama.

"Niko od njegovih čuvara nije ubijen, pa čak ni ranjen", rekla je ona.

"Ne razumijem kako niko nije pogođen", dodala je.

Pred smrt imao mnogo političkih protivnika

Neposredno prije ubistva, demonstranti su, sada već pokojnog, predsjednika optužili da je prekoračio mandat, kontrolisao lokalne bande i vladao dekretom.

Takođe je bio u svađi sa nekoliko bogatih nacionalnih oligarha, uključujući porodicu koja je kontrolisala nacionalnu električnu mrežu. Dok su mnogi ljudi opisivali predsjednika kao autokratskog vođu, Martine je rekla da bi njeni sugrađani trebalo da ga se sjećaju kao čovjeka koji se suprotstavio bogatima i moćnima.

A sada želi da zna da li ga je neko od njih ubio.

"Samo su oligarsi i sistem mogli da ga ubiju", rekla je.

Sa druge strane ipak je zadovoljna što je jedan broj optuženih zavjerenika priveden. Međutim ona želi da međunarodne agencije, poput FBI-a, koji je ove nedjelje pretresao domove na Floridi u sklopu istrage, prate novac koji je finanirano ubistvo.

"Kolumbijski plaćenici koji su uhapšeni, nisu došli na Haiti da se igraju žmurke", rekla je ona i dodala da želi da zna ko je sve to platio.

Možda se i ona kandiduje

Takođe je dodala i da želi da ubice znaju da ih se ne plaši.

"Voljela bih da se uhvate ljudi koji su ovo uradili, u suprotnom će ubiti svakog predsjednika koji preuzme vlast", rekla je ona.

"Uradili su to jednom. Učiniće to ponovo", dodala je.

Rekla je da ozbiljno razmišlja o kandidaturi za predsjednika, nakon što se oporavi od operacija ruke.

"Predsjednik Žovenel je imao viziju, a mi Haićani nećemo dozvoliti da to umre. Već sam imala dvije operacije, a ljekari sada planiraju da mi implantiraju živce sa stopala u ruku“, rekla je.

