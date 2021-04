Ispraznili cijeli avion jer djevojčica nije stavila masku

Na aerodromu u Orlandu obezbjeđenje je ispraznilo čitav avion zbog porodice čije je dijete jelo jogurt bez maske.

Avion kompanije Spirit Airlines u potpunosti je ispražnjen zbog četveročlane porodice, koja ni uz najbolju volju nije mogla da shvati šta je pogrešno učinila.

"Napustite avion. Uzmite svoje stvari i napustite avion. Odbijate da nosite maske i sarađujete", čuje se u videu kako stjuardesa govori članovima porodice, odnosno trudnoj ženi u čijemu je krilu djevojčica sjedila.

NEW - Family is being thrown off a @SpiritAirlines flight from Orlando to NY because their two-year-old child is eating without a mask.pic.twitter.com/dOIZrbbJt6