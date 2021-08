Ispred Pentagona ubijeni policajac i napadač

VAŠINGTON - Tokom današnje pucnjave na autobuskoj okretnici kod zgrade Pentagona u Vašingtonu, jedan oficir policije Pentagona je na smrt izboden nožem, a najmanje jedna osoba je pogođena tokom pucnjava, potvrdila su dva dobro upućena anonomna izvora.

U izvještaju AP se navodi da je napadač "ubijen na licu mjesta", da su zgrada i okolina Pentagona više od jednog sata bili pod blokadom, kao i da je do pucnjave došlo ispred same zgrade ministarstva odbrane SAD, na okretnici gradskih autobusa sa koje hiljade zaposlenih u Pentagonu ulaze na posao, prenijeli su ranije američki mediji.

Vozila metroa i autobusi po naređenju do daljeg zaobilaze Pentagon zbog policijske istrage.

JUST IN from @PFPAOfficial: "The scene of the incident is secure." Officials continue to request that everyone stay away from the Metro rail entrance and bus platform area of the Pentagon. https://t.co/BplRCrdv1d