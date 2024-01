Istok Amerike pogodila zimska oluja (VIDEO)

NJUJORK - ​Najteže pogođene države dosad su Njujork i Pensilvanija, svaka s nešto manje od 200.000 objekata bez struje, i Nju Džersiju s više od 127.000 objekata bez struje, prema podacima "PowerOutage.us".

Ekstremni vremenski uslovi podsjetnik su na smrzavanje u februaru 2021. zbog kojeg su milioni ljudi u Teksasu i drugim centralnim američkim državama danima bili bez struje, vode i grijanja, te na zimsku oluju u decembru 2022. godine - poznatu kao Eliot u energetskoj industriji - koja je zamalo izazvala kolaps elektroenergetskih sistema i sistema prirodnog gasa u dijelovima istočne polovine zemlje.

Above the winter wonderland that is the #HudsonValley, the region that received the most snow in New York from this #storm #Newyork #Winter #Snow pic.twitter.com/1lLUXiEWr0