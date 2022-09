Istorija kraljevskih sahrana

LONDON - Profesor moderne britanske istorije na Univerzitetu Duram Filip Vilijamson objašnjava kako su se tradicije promijenile kada su u pitanju kraljevske sahrane i kako će današnja u Vestminsterskoj opatiji biti jedinstvena.

Veliki kraljevski događaji u Ujedinjenom Kraljevstvu često su mješavina starog i novog, a komemoracija i sahrana kraljice Elizabete II neće biti izuzetak. Iako će vjerovatno biti nekoliko novih dodataka, naizgled tradicionalni elementi nisu toliko stari koliko se čini. Dok su neki noviji elementi oživljavanja iz prošlosti.

Rane komemoracije

Od 18. vijeka svi su britanski monarsi pokapavani u Vindsoru i dugo su se pogrebne ceremonije odvijale u dvorcu Vindsor.

Promjene su započele smrću kraljice Viktorije 1901. To je djelimično bilo priznanje njene duge vladavine od 63 godine. Ali bio je to i vrhunac nastojanja na njenim jubilejima 1887. i 1897., da se monarhija učini javnom. To je trebalo podstaći veću privrženost javnosti kraljevskoj porodici u društvu koje je postajalo sve demokratskije i potencijalno kritičnije prema drevnoj i privilegiranoj instituciji.

Javna stvar

Nakon smrti Viktorijinih nasljednika, preduzete su dodatne mjere za uključivanje javnosti.

Kad je Edvard VII umro u Londonu 1910., uvedeno je javno ležanje u Vestminster Holu. Njegov sin, Džordž V, insistirao je da pristup treba biti "demokratski" i gotovo 300.000 članova javnosti odalo je počast prolazeći pored kovčega. Takođe je zatražio da sve lokalne komemoracione službe na dan sahrane započnu u isto vrijeme kad i služba u Vindsoru, kako bi se stvorilo istovremeno nacionalno učestvovanje u molitvama komemoracije.

Komemoracija kraljice Elizabete II

Mnogi aspekti kraljevskih komemoracija od 1901. ostaju sastavni dio aranžmana 2022. godine, ali postoje novi elementi.

Neke od ovih dodataka rezultat su napretka televizije i elektronskih medija, druge su danak čak dužoj vladavini od vladavine kraljice Viktorije.

Stanje zajednice Ujedinjenog Kraljevstva takođe je uticalo na planove koje su državna služba i Bakingemska palata održavale i redovno revidirali od 1930-ih za "propast krune" - u novije vrijeme poznate pod kodnim nazivom "Operacija Londonski most" .

Unija je oslabila od 1952., s razvojem stranaka za nezavisnost i dekoncentrisane uprave. Planovi uključuju događaje koji će pomoći u održavanju položaja monarhije u različitim dijelovima Unije tokom delikatne tranzicije između suverena. Kao takvi, novi kralj i kraljica će prisustvovati "nacionalnim" komemorativnim službama u Škotskoj, Velsu i Sjevernoj Irskoj.

(The Week)