Istraga zbog nedovoljne fizičke distance na koncertu u Sautemptonu

NJUJORK - Guverner američke savezne države Njujork Endrju Kuomo najavio je da će tamošnje zdravstvene vlasti pokrenuti istragu zbog toga što su na jednom dobrotvornom koncertu na otvorenom, održanom u subotu u mjestu Sautempton, kršene mjere društvenog distanciranja uvedene zbog pandemije covid-19.

Pod umjetničkim imenmj D-Sol, na koncertu je kao di-džej nastupio i Dejvid Solomon, direktor bankarske grupacije "Goldman Saks", a riječ je o prvom u nizu takvih koncerata planiranih širom SAD.

Bilo je predviđeno da posjetioci nastupe prate iz svojih automobila ili barem iz njihove neposredne blizine, ali mnogi nisu tako postupili, već su plesali na veoma maloj međusobnoj udaljenosti.

U objavi na Twitteru, Kuomo je izrazio zaprepaštenje upadljivim nepoštovanjem mjera društvenog distanciranja na tom događaju, a organizatori su istakli da su sarađivali sa svim predstavnicima državnih i lokalnih zdravstvenih vlasti i postupali u skladu sa smjernicama američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti, navodi Rojters.

Država Njujork jedna je od najteže pogođenih u SAD kada je riječ o pandemiji korona virusa, i bilježi najveći broj preminulih od covid-19 u zemlji.

Videos from a concert held in Southampton on Saturday show egregious social distancing violations. I am appalled. The Department of Health will conduct an investigation. We have no tolerance for the illegal & reckless endangerment of public health.pic.twitter.com/gf9kggdo8w