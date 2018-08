Italija: Devet zemljotresa u nekoliko sati, ljudi u panici

RIM -- Zemljotres jačine 5,3 stepena po Rihteru pogodio region Molise u južnoj Italiji, saopštio je američki Geološki institut. AP: Region pogodilo devet zemljotresa

Epicentar najjačeg zemljotresa bio je nedaleko o grada Montećilfrone, na dubini od 12 metara i napravio je manju materijalnu štetu. Popucali su zidovi nekoliko kuća, oštećeni su balkoni, ali veće štete nije bilo. Međutim, ljudi su u panici bježali iz kuća, a jedno dijete se povrijedilo kada je u strahu skočilo s terse, navodi AP.

Vatrogasna služba saopštila je da nije bilo poziva za spašavanje iz područja u blizini epicentra i istakli da je primijećena samo manja šteta na nekim zgradama.

Prema podacima italijanskog seizmološkog zavoda taj region za samo par sati pogodilo je čak devet zemljotresa, od kojih je najači imao 5,1 stepen, dok su ostali bili jačine oko četiri stepena.

At least nine earthquakes rock southern Italy. https://t.co/5fY2JoN6DI