Italija proglasila vanredno stanje zbog ilegalnih migranata

RIM - Italijanska vlada predvođena ekstremno desničarskom premijerkom Đorđom Meloni proglasila je u utorak vanredno stanje kao odgovor na hiljade ilegalnih migranata koji su posljednjih dana pristigli u zemlju, izvijestili su italijanski mediji.

Mjera, koju je predložio ministar civilne zaštite i pomorske politike Nelo Musumeci, primjenjivaće se u cijeloj zemlji zbog porasta broja migranata koji stižu Sredozemnim morem.

Italijanska obalska straža presrela je dva ribarska broda s ukupno 1.200 migranata u blizini Sicilije i Kalabrije na jugu, nakon spašavanja gotovo 2.000 ljudi koji su od petka prešli Sredozemno more.

Prvi brod natovaren s oko 800 migranata spašen je više od 120 milja jugoistočno od sicilijanskog grada Sirakuse, prema obalskoj straži.

Drugo plovilo s 400 ljudi pozvalo je službu za uzbunjivanje migranata u nevolji na moru, a presreo ga je italijanski brod Diciotti kod obale Kalabrije.

