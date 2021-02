Italijanski ambasador u Kongu stradao u napadu na konvoj UN

GOMA - U današnjem napadu na konvoj Mirovne misije UN na istoku Konga, poginuli su ambasador Italije Luka Atanacio i jedan karabinjer, saznaje ANSA iz dobro obaveštenog izvora.

Napad je izveden na konvoj Mirovne misije UN u Kongu, u kojoj je bio i šef delegacije EU.

Rojters prenosi da je italijansko ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo da je ambasador Atanacio preminuo u bolnici, nakon što je ranjen u napadu, i izražava duboko žaljenje zbog njegove smrti.

Razlog napada još nije utvrđen, ali u okolini parka Virunga, koji se nalazi duž granica Konga sa Ruandom i Ugandom, dejstvuje nekoliko oružanih grupa koje često napadaju rendžere Nacionalnog parka.

